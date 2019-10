Ingeniører giver Leonardo da Vinci ret efter 500 år

Året var 1502, og den osmanniske sultan Bayezit 2. ønskede sig en bro, der kunne forbinde Istanbul med nabobyen Galata.

Sultanen udskrev en konkurrence, og blandt ansøgerne var en i forvejen kendt renæssancefigur; Leonardo da Vinci.

Da Vinci fik ikke opgaven. Men i dag, mere end 500 år senere, har et hold ingeniører fra det amerikanske Massachusetts Institute of Technology (MIT) alligevel valgt at genskabe da Vincis design. Det skriver MIT News ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en plantegning over broen.

Ingeniørerne har nu bygget en model i størrelsesordenen 1 til 500 med udgangspunkt i da Vincis tegninger.

Modellen af broen, der med sine 280 meter ville have været verdens længste for sin tid, er netop blevet præsenteret ved en konference i Barcelona.

På da Vincis tid blev de fleste broer bygget i halvcirkelformede buer, hvilket ville krævet mindst ti bropiller som støtte.

Da Vincis design var helt anderledes. Hans udkast til broen var tegnet som en stor bue, der ikke krævede en eneste bropille.

For at stabilisere sin bro, havde da Vinci i stedet lavet et design, hvor broen på hver side blev væsentligt bredere.

Da Vinci havde ikke angivet, hvilke materialer broen skulle bygges med, men ingeniørholdet er kommet frem til, at det eneste byggemateriale, der kunne holde, og som fandtes på den tid, ville være sten.

Ydermere er broen designet til at holde sig oppe udelukkende ved hjælp af tyngdekraften og stenenes tryk på hinanden.

Mens broen i fuld skala ville bestå af tusindvis af stenblokke, kunne MIT-ingeniørerne nøjes med at 3d-printe 126 blokke til deres model, der måler lige under 82 centimeter.

Ligesom i virkeligheden byggede de den op omkring stilladser, der siden ville blive fjernet, når den sidste sten var sat.

Da stilladserne blev fjernet, blev broen stående. Designet holder altså.

- Det er geometriens magt. Det er et virkeligt stærkt koncept. Det var veludtænkt, fortæller Karly Bast, der var med til at arbejde på modellen, til MIT News, ifølge Videnskab.dk.

Ifølge Karly Bast fortæller det os, at 'man ikke altid behøver smart teknologi for at komme på de bedste ideer.'

