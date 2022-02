International rumstation skal begraves i Stillehavet i 2031

USA's rumfartsagentur, Nasa, planlægger at pensionere Den Internationale Rumstation (ISS) efter 2030.

Derefter skal rumstationen i 2031 styrtes ned og begraves på bunden i en øde del af Stillehavet.

Det viser en rapport fra Nasa til USA's Kongres om rumstationens fremtid, skriver CNN.

Tidligere har planen været, at ISS skulle tages ud af drift i 2024.

Kommercielle rumstationer skal efter 2030 overtage for ISS, når det kommer til videnskabelige undersøgelser i rummet.

- Den private sektor er teknisk og finansielt i stand til at udvikle og operere kommercielle stationer i lavt jordkredsløb med assistance fra Nasa, siger Phil McAlister, Nasa-direktør for kommerciel rumfart, i en meddelelse.

- Vi ser frem til at dele vores læring og erfaringer med den private sektor til at hjælpe dem med at udvikle sikre, pålidelige og omkostningseffektive destinationer i rummet.

Siden 2000 har mere end 200 astronauter fra 19 lande boet og arbejdet på ISS. I 2015 var danske Andreas Mogensen på en tidages mission på rumstationen.

Det såkaldte 'Point Nemo' i Stillehavet, hvor ISS skal styrte ned, er tidligere blevet brugt som kirkegård for vragrester fra rummet ifølge CNN.

USA, Rusland, Japan og europæiske lande har siden 1971 sunket mere end 263 vragrester fra rummet i den del af Stillehavet.

'Point Nemo' er placeret omkring 4830 kilometer øst for New Zealands kyst.

I 2020 fik Kina sin egen rumstation, da hovedmodulet af rumstationen Tiangong gik i kredsløb. Det skete blandt andet på baggrund af, at USA i 2011 forbød kinesiske astronauter på ISS.

Rusland planlægger at forlade ISS-projektet i 2025 og har intentioner om også at bygge sin egen rumstation.