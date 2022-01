For første gang har en patient fået transplanteret et genmodificeret grisehjerte. - Det er virkelig et betydningsfuldt gennembrud

- Det er intet mindre end et mirakel, lyder det fra David Bennett.

Begejstringen kommer efter hans 57-årige far succesfuldt fik et genmodificeret grisehjerte.

Ifølge USA Today har patienten, Dave Bennett, ind til videre levet i tre dage med sit nye hjerte. Transplantationen fandt sted ved Maryland Medical Centers universitet, og operationen tog ni timer.

David Bennett og kirurgen P. Griffith efter den succesfulde transplantation. Foto: Ritzau Scanpix

'Giver håb'

Bennett kan trække vejret af sig selv, men han er stadig tilknyttet en ECMO-maskine, som gør halvdelen af arbejdet for at få pumpet blodet rundt i kroppen. Planen er, at han langsomt skal afkobles denne.

- Det er virkelig et betydningsfuldt gennembrud. Jeg er virkelig begejstret for denne nyhed, og det håb det giver til min familie og andre patienter, som i sidste ende vil blive reddet af dette, lyder det fra en transplantationskirurg ved NYU Langone, som også selv har modtaget et nyt hjerte.

Håber på menneskehjerte

I oktober i år begyndte Bennett at få brystsmerter. Han havde ellers levet et forholdsvist sundt liv. Efter lægerne i to måneder havde forsøgt at redde Bennetts hjerte, måtte de give op. Han kunne ikke komme på en transplantationsliste, da han ikke levede op til kravene. Blandt andet mødte han ikke op til aftaler, og han var modvillig i forhold til sin medicin.

Forskning viser, at sådan patienter ikke klarer sig godt ved organtransplantationer.

Omkring 3000 amerikanere får hvert år et nyt hjerte. Men 20% af dem, som er heldige nok til at komme på listen, dør inden, der er fundet et nyt hjerte.

Grisehjertet er genmodificeret på en sådan måde, at Bennetts krop forhåbentlig ikke afstøder det. Der bliver derfor i disse dage også holdt særligt godt øje med ham. David Bennett er lykkelig for, at hans far har fået en chance til, men han håber også, at hans far på et tidspunkt kan få et menneskehjerte.