Irak forbyder al handel med svenske virksomheder, meddeler den irakiske kommunikationsminister til irakisk tv.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Den svenske televirksomhed Ericsson har fået inddraget sin tilladelse til at operere i Irak. Det siger chefen for den irakiske medie- og telestyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Irak er et meget lille marked for Ericsson, så konkret kommer det ikke til at betyde alverden for selskabet, vurderer Daniel Djurberg, der er teleanalytiker ved Handelsbanken i Sverige, over for TT.

Men hvis protesterne spreder sig til andre lande, og de ligeledes vælger at udelukke svenske selskaber, er det en helt anden sag, understreger han.

I givet fald vil det være et problem for hele den svenske eksportindustri.

- Hvis det spreder sig, kan det få alvorlige følger, siger Stefan Karlsson, chefanalytiker ved det statslige svenske eksportkreditnævn, til TT.

Knap 2 procent af Sveriges samlede eksport går til Mellemøsten.

- Det ville få betydelige konsekvenser for de virksomheder, som eksporterer dertil, siger Karlsson.

Tidligere torsdag bad Iraks regering den svenske ambassadør forlade landet.

Nogle timer tidligere havde vrede demonstranter stormet den svenske ambassade i Bagdad.

Baggrunden er en koranafbrænding, som Sverige havde givet grønt lys til kunne finde sted torsdag, samt tidligere afbrændinger af muslimernes hellige bog.

Torsdagens afbrænding var varslet og skulle have fundet sted foran Iraks ambassade i Sveriges hovedstad, Stockholm.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters ødelagde en mand en koran ved blandt andet af sparke til den. Han satte dog ikke ild til den, skriver Reuters.