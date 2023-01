Iran advarer EU mod at sætte Revolutionsgarden på dets terrorliste.

- EU skyder sig selv i foden, hvis det sætter Revolutionsgarden på listen over terroraktører, siger Irans udenrigsminister, Hossein Amir-Abdollahian.

EU-Parlamentet har opfordret unionen til at sætte Revolutionsgarden på terrorlisten. Parlamentarikerne anklager garden, som er en central del af det iranske forsvar, for at undertrykke protester i Iran og for at levere droner til Ruslands krigsførelse i Ukraine.

EU-Kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, sagde tidligere på ugen, at hun vil støtte en beslutning om at klassificere Revolutionsgarden som en terroraktør.

– Reaktionen fra regimet i Iran er grusom, og det krænker fundamentale menneskerettigheder, sagde von der Leyen tidligere på ugen i en kommentar fra Davos, hvor hun deltager i Verdens Økonomiske Forum (WEF).