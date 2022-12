Irans præsident varsler 'ingen nåde'

Den iranske præsident, Ebrahim Raisi, fastslår tirsdag, at der ikke vil blive udvist nogen form for nåde over for demonstranter i landet.

Det sker i forbindelse med en ceremoni i hovedstaden Teheran.

- Landets omfavnelse vil være tilgængelig for alle, men vi viser ingen nåde over for dem, der er fjendtlige, siger den dybt konservative præsident.

Udtalelsen kommer ved en begravelsesceremoni, hvor uidentificerede soldater, der døde under Irans krig med Irak i 1980'erne, mindes.

Præsidenten kalder også demonstranterne for 'hyklere' og 'monarkister'.

Der har været demonstrationer i Iran i over 100 dage. Undervejs har iranske sikkerhedsstyrker slået hårdt ned mod demonstranterne. Ifølge internationale rettighedsgrupper er over 450 demonstranter blevet dræbt.

Demonstrationerne i Iran opstod i kølvandet på en 22-årig kvindes død.

Kvinden, Mahsa Amini, mistede bevidstheden i moralpolitiets varetægt og lå i koma i tre dage, inden hun døde fredag 16. september.

Hun blev anholdt, fordi hendes hijab ifølge myndighederne ikke dækkede håret godt nok. Moralpolitiet har af mange fået skylden for hendes død.

