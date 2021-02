Iransk diplomat idømt 20 år for bombeangreb i Paris

En iransk diplomat er torsdag blevet idømt 20 års fængsel i Belgien for sin rolle i et mislykket bombeangreb i Frankrig i 2018. Det siger advokater i Antwerpen ifølge AFP.

Iraneren Assadollah Assadi, som i dag er 49 år, var knyttet til Irans ambassade i Østrig, da han skaffede sprængstoffer til et angreb i Paris. Angrebet, som skulle have være rettet mod mod iranske oppositionsfolk i eksil i Paris, blev afværget.

Diplomaten blev anholdt i Tyskland, hvor han ikke havde diplomatisk immunitet. Tre medskyldige, deriblandt et ægtepar, som også har iransk baggrund, er idømt fængsel på 15 til 18 års fængsel og har fået frataget deres belgiske statsborgerskab.

Bombeanslaget skulle have fundet sted 30. juni i Paris i 2018 mod en demonstration til støtte for oppositionen i Iran. Inden da var seks af de involverede personer blevet anholdt i Belgien, Frankrig og Tyskland, og angrebet blev aldrig udført.

To af de seks personer blev løsladt efterfølgende.

Iran har tidligere erklæret sig utilfreds med sagen og kalder den et komplot for at få Iran til at tage sig dårligt ud.

Den iranske diplomat er dømt for at have beordret parret til udføre angrebet og have givet parret sprængstoffer til at gøre det med. Diplomaten mødtes med ægteparret i Luxembourg i juni ifølge anklagemyndigheden.

Demonstrationen i Paris havde prominent besøg af både Donald Trumps advokat Rudy Giuliani og tidligere formand for Repræsentanternes Hus Newt Gingrich.

De franske myndigheder har tidligere beslaglagt og indefrosset økonomiske midler fra iranere i forbindelse med efterforskningen af det mislykkede angreb.