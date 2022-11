Iransk mand skudt og dræbt af sikkerhedsstyrker efter VM-nederlag

En iransk mand blev skudt og dræbt af sikkerhedsstyrker efter at have fejret landets nederlag til USA ved VM.

Det oplyser den norske ngo Iran Human Rights onsdag.

Iran blev sendt ud af VM tirsdag aften af USA, der politisk regnes som en af landets ærkefjender.

Kampen førte til en blandet reaktion i befolkningen.

Nogle iranere har ikke villet støtte deres fodboldlandshold. Det har de gjort for at vise, at de tager afstand til styret og den måde, som der bliver slået ned på de omfattende protester i kølvandet på 22-årige Mahsa Aminis død i myndighedernes varetægt.

Ifølge menneskerettighedsgrupper blev 27-årige Mehran Samak skudt og dræbt efter at have dyttet i hornet på en bil, oplyser rettighedsgruppen.

IHR oplyser, at Samak 'var direkte mål for et angreb og blev skudt i hovedet af sikkerhedsstyrker ... efter landsholdets nederlag mod USA'.

Det persiske BBC er kommet i besiddelse af en video fra mandens begravelse onsdag.

Her bliver der råbt slagord til støtte for protesterne. De begyndte for over to måneder siden, da den 22-årige Mahsa Amini døde 16. september efter at være blevet anholdt af det iranske moralpoliti.

Hendes død har sat fokus på kvinders rettigheder i Iran og ført til en mere generel kritik af det iranske præstestyre.