Iranske teenagere dømt til døden

To iranske teenagere er blevet dømt til døden ved hængning for at have deltaget i protester mod det iranske regime.

Det oplyser menneskerettighedsgruppen Iran Human Rights (IHR) med base i den norske hovedstad, Oslo, mandag.

To 23-årige mænd er allerede blevet henrettet som følge af protesterne, der blev udløst af den unge kvinde Mahsa Aminis død i politiets varetægt.

Iagttagere frygter dog, at mange flere risikerer at blive hængt, da Iran bruger dødsstraf som en intimiderende taktik i et forsøg på at dæmpe protesterne.

Ifølge IHR er den 18-årige demonstrant Mehdi Mohammadifard blevet dømt til døden for angiveligt at have sat ild til en politikontrolpost i den vestlige by Nowshahr i Mazandaran-provinsen.

Dødsdommen blev udstedt af en domstol i provinshovedstaden Sari. Her blev den 18-årige fundet skyldig i korruption og fjendskab mod Gud.

Fordi han er fundet skyldig i to anklager, er han blevet idømt to dødsdomme.

Ifølge mediet Mizan Online er også en 19-årig demonstrant blevet fundet skyldig i anklagen om fjendskab mod Gud.

19-årige Mohammad Boroghani er blevet dømt til døden for 'at have såret en sikkerhedsvagt med en kniv med den hensigt at dræbe ham og skabe frygt blandt borgerne' samt 'at have sat ild til guvernørens kontor i Pakdasht'.

Pakdasht ligger godt 40 kilometer sydøst for hovedstaden Teheran.

- Den Islamiske Republik, som ikke har været i stand til at kontrollere protesterne efter 109 dage, har brug for intimidering og henrettelser for at fortsætte sin overlevelse, udtaler IHR-direktør Amiry-Moghaddam.

I sidste uge oplyste IHR, at mindst 100 demonstranter risikerer at blive henrettet efter at være blevet dømt til døden eller anklaget for forbrydelser, der kan straffes med døden.

De første henrettelser udløste et internationalt ramaskrig, og rettighedsgrupper opfordrer til at øge presset på Iran i et forsøg på at forhindre flere henrettelser.