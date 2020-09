IS-topleder anholdt i Tyrkiet

Tyrkiet har anholdt Islamisk Stats topleder i landet. Det oplyser den tyrkiske indenrigsminister, Suleyman Soylu, i et tweet tirsdag.

Indenrigsministeren siger, at myndighederne har mistanke om, at den ekstremistiske gruppe har planer om angreb i landet.

Operationen, hvor toplederen fra IS, Mahmut Ozden, blev anholdt, blev ifølge nyhedsbureauet Reuters sat i værk efter sikkerhedsstyrker for nylig sporede optrappede IS-aktiviteter i Syrien og Irak.

Mahmut Ozden havde 'vigtige planer' på sig, og han havde fået ordre til at udføre dem ved et angreb, siger Soylu.

IS-lederen blev pågrebet i Adana-provinsen, hvor en operation ifølge Soylu fortsætter med henblik på at få fat på flere IS-ledere.

Den pågrebne IS-leder skal løbende have fået ordrer fra både Irak og Syrien til at udføre et angreb i Tyrkiet.

- Ozden havde planer om angreb udført af grupper med mellem 10 og 12 IS-terrorister, siger Soylu, som kalder den pågrebne for gruppens 'emir' i Tyrkiet.

Ifølge dagbladet Sabah skulle de militante have haft planer om at bortføre adskillige politikere.

Politiet har beslaglagt computere, dokumenter, våben og ammunition i Adana.

IS har taget skylden for en række angreb i Tyrkiet - deriblandt en skudmassakre i en natklub i Istanbul i 2017, hvor 39 mennesker blev dræbt.