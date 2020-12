Iskold franskmand sætter ny verdensrekord

Franskmanden Romain Vandendorpe er nu indehaver af verdensrekorden for at sidde nedsænket i is i længst tid.

I to timer, 35 minutter og 43 sekunder sad han lørdag i et glasbur fyldt med isklumper, der dækkede hele hans krop, så kun hovedet stak op.

Den 34-årige sundhedsarbejder har forklaret, at han træner for at 'overgå de menneskelige begrænsninger'.

Det gør han med neuro-kognitive teknikker, som ifølge ham er baseret på 'forestillingsevne og koncentration'. Derved kommer han i en tilstand, der minder om at dagdrømme, har han forklaret.

Omkring et halvt hundrede mennesker overværede, at Vandendorpe satte den nye verdensrekord. Det foregik i byen Wattrelos i det nordlige Frankrig.

Rekordindehaverens forklaring på hans vej til succes er simpel:

- Hvis vi træner og giver alt, hvad vi har i os, kan vi udvikles og opnå resultater, der kan forbedre tingene, siger han.

Vandendorpe forklarer, at han træner ved at sidde i en iskold jacuzzi, i en dybfryser eller ved at lade sig begrave i sneen i de franske alper.

Formålet med det afkølende rekordforsøg var at skaffe penge til en fransk fond mod børnecancer.

Den nybagte rekordindehavers besked til børn, der lider af kræft, var:

- I skal altid bevare håbet.

Den hidtidige verdensrekord i denne nichesport var 1 time og 53 minutter.