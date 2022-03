Islamisk Stat udpeger ny al-Quraishi som gruppens leder

Den militante islamistiske bevægelse Islamisk Stat (IS) udnævner Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi som ny leder, efter at den foregående leder døde i februar.

Det oplyser IS torsdag i en lydoptagelse. Det er samtidig første gang, at gruppen bekræfter, at dens tidligere leder er død.

Islamisk Stats foregående leder døde i forbindelse med en operation udført af militære styrker fra USA i begyndelsen af februar i år.

Den tidligere leders navn minder til forveksling om den nyudpegede leders.

Den tidligere leder hed Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, men han havde også gået under flere andre navne.

Da han blev udråbt som ny leder i 2019, vurderede flere med kendskab til gruppens handlemønstre, at han kunne være udråbt under falsk navn, fordi 'al-Hashemi al-Quraishi', som den nye leder altså også går under, trækker tråde til profeten Mohammed.

Det - sammenholdt med begrænsede oplysninger om ham - fik analytikere til at pege på, at det var fiktivt navn, som skulle gøre det sværere for Islamisk Stats fjender at finde frem til ham.

Han døde ifølge USA, da han sprang sig selv og familien omkring sig i luften. Det skete, da amerikanske styrker forsøgte at tage ham til fange i det nordvestlige Syrien.

Den tidligere leder var i spidsen for IS fra 2019. Han havde taget over efter Abu Bakr al-Baghdadi, som var blevet dræbt under en amerikansk militæraktion i Syrien.

Derfor blev al-Quraishis død set som et hårdt slag mod IS, som dermed havde mistet to ledere på godt to år.

Nu er en ny al-Quraishi klar til at overtage styringen i gruppen.

Meget lidt vides om den nye leder. Han skal stå i spidsen for IS, på et tidspunkt hvor bevægelsen er svækket som følge amerikansk-støttede operationer i Irak og Syrien, som er gået målrettet efter gruppen.

Islamisk Stat er et selvudråbt kalifat, som kom frem i 2014. En gang kontrollerede IS store dele af Syrien og Irak.

Et langvarigt opgør mod gruppen har dog svækket den. I dag holder IS i Syrien primært til i ørkenen, hvor krigere gemmer sig og forsøger at genere kurdisk-ledede styrker og syriske regeringsstyrker.

FN skønnede sidste år, at der er omkring 10.000 aktive IS-oprørere tilbage i Irak og Syrien.