Israel giver grønt lys til højrefløjsoptog i Østjerusalem

Israelske embedsfolk har tirsdag besluttet alligevel at tillade en planlagt demonstration af grupper på den yderste højrefløj i Jerusalems gamle bydel.

Kovendingen kommer, en dag efter at begivenheden blev skrottet. Det blev den af frygt for, at den kunne få kampe mellem Israel og militante palæstinensere i Gaza til at blusse op igen.

Flere grupper på Israels højrefløj havde oprindeligt planlagt et flagoptog gennem Damaskusporten og ind i den gamle bydels muslimske kvarter denne torsdag.

Det skete trods advarsler fra Hamas-bevægelsen i Gaza om, at Israel ville blive mødt af nye fjendtligheder, hvis optoget fandt sted.

Mandag måtte grupperne så aflyse torsdagens optog, da politiet ikke ville udstede en tilladelse til det.

Men på et møde i premierminister Benjamin Netanyahus kabinet tirsdag blev det altså besluttet, at demonstrationen alligevel godt kan finde sted.

Den vil nu blive afholdt i næste uge.

- Flagoptoget vil blive afholdt tirsdag i næste uge i et format, der vil blive aftalt mellem politiet og arrangørerne, lyder det i en udtalelse fra Netanyahus kontor.

Benjamin Netanyahu står søndag over for afslutningen på sine mange år som Israels premierminister. Her skal parlamentet stemme om godkendelsen af en ny koalitionsregering.

Hvis den nye regering får de nødvendige stemmer, så vil det være op til den nye regering med Yair Lapid og højrefløjspolitikeren Naftali Bennett i spidsen at tage stilling til, om optoget kan afholdes som planlagt.

Tal Schneider, der er en ledende politisk reporter i Israel, skriver på Twitter, at Netanyahu med beslutningen har givet Bennett sin første hovedpine.

Spændingerne i Østjerusalem ventes at forblive høje, uanset om optoget finder sted eller ej.

Bydelen har været præget af protester og uroligheder de seneste mange måneder. Det skyldes blandt andet, at flere palæstinensiske familier står til at blive smidt ud af deres hjem til fordel for israelske bosættelser.