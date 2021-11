Italien forbyder ikkevaccinerede at spise på restauranter

WHO siger, at Europa er epicenter for pandemien på trods af, at mange er vaccineret.

Grebet strammes om ikkevaccinerede i Italien.

Således indfører regeringen nu strengere restriktioner for personer mod denne gruppe af befolkningen.

Fra 6. december vil ikkevaccinerede være ekskluderet fra at spise indendørs på restauranter samt tage i biografen eller til sportsbegivenheder.

Hidtil har ikkevaccinerede kunne få adgang ved at fremvise et negativ svar fra en coronatest, skriver nyhedsbureauet AP.

Kræver vaccination

Desuden gør regeringen i Rom det obligatorisk for politi- og militærfolk samt alle ansatte på skoler at være vaccineret. Det har indtil nu kun været et krav for medarbejdere på hospitaler og andre dele af sundhedsvæsnet.

Målet med tiltagene er at få bremset 'den langsomme, men stabile' stigning i antallet af smittede, sideløbende med at den økonomiske genopretning i EU-områdets tredje største økonomi ikke bliver sat over styr.

Det siger Italiens premierminister, Mario Draghi. Italiens økonomi skrumpede under pandemien i 2020 med 8,9 procent.

En kvinde bliver vaccineret af en Røde Kors-medarbejder på Roms centrale togstation. Foto: Yara Nardi/Ritzau Scanpix

Boom i Europa

Tidligere på måneden lød det fra WHO, at Europa igen er pandemiens epicenter. Det understøttes af de seneste tal, der viser, at flere europæiske lande i øjeblikket kæmper med en ny, stor bølge.

Både Rumænien og Bulgarien er ramt af en ny bølge. I begge lande er en relativt lav andel af befolkningen færdigvaccineret. Bulgarien har den laveste andel af færdigvaccinerede i hele Europa, og her er antallet af coronapatienter på intensivafdelinger fordoblet siden september.

Begge lande har igen indført brug af mundbind, og i Rumænien er skolerne blevet lukket midlertidigt.

Også Rusland, Tyrkiet og Ukraine ligger blandt de lande med fleste smittede den seneste måned ifølge statistik fra Johns Hopkins University.