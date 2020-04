Italien har fredag 575 corona-relaterede dødsfald

Italien registrerede fredag 575 nye corona-relaterede dødsfald mod 525 dødsfald torsdag. Det oplyser sundhedsmyndighederne i Rom.

Antallet af nye smittetilfælde faldt en smule til 3493 fra 3783 dagen før.

Det totale antal af døde siden 21. februar er nu steget til 22.745, oplyser sundhedsmyndighederne i Rom. Det er det næsthøjeste antal i noget land efter USA.

Antallet af døde per 100.000 indbyggere i Italien er på 38. I USA er det tilsvarende tal 10,1, mens det i Spanien er 41,1.

De daglige dødstal og smittetal er faldet betragteligt i forhold til den sidste del af marts, men faldet er ikke så stort som håbet i det hårdt ramte Italien, som har været været lukket ned i næsten seks uger.

Italiens 60 millioner indbyggere har lov til at forlade deres hjem, når de skal arbejde eller købe ind eller har specifikke ærinder som lægebesøg.

Antallet af officielt bekræftede smittede er steget til 172.434.

Næsten 17.000 ansatte i Italiens sundhedssektor er blevet smittet - over to tredjedele af dem er kvinder. Det oplyser Italiens offentlige sundhedsinstitut fredag.

Tallet omfatter ti procent af de officielt registrerede infektioner.

Sundhedsinstituttet har ikke offentliggjort tal for døde blandt landets sundhedsmedarbejdere, men en rapport fra en medicinsk sammenslutning viste torsdag, at mindst 125 læger er døde af Covid-19 i Italien.

Medierapporter siger, at mindst 34 sygeplejersker også er døde af sygdommen.

Italiens regering under ledelse af premierminister Giuseppe Conte meddelte for en måned siden, at større forsamlinger blev forbudt, ligesom det ikke var tilladt at bevæge sig rundt i landet, medmindre det er strengt nødvendigt.

Skoleelever blev sendt hjem, og mange arbejdspladser lukkede eller kørte på lavere blus.

Nedlukningen ventes at medføre, at det italienske budgetunderskud i år vil være tæt på 10 procent af landet bruttonationalprodukt (bnp).