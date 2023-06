Italien i oprør: Nu jagter politiet dette par

I Italien er Colosseum ikke kun mytisk. Det er helligt.

Derfor har en sag om hærværk mod det ikoniske vidunder skabt stor vrede i støvlelandet.

Nu har italiensk politi identificeret et par fra England som dem, der sandsynligvis ridsede deres navne på en væg i Colosseum i Rom i sidste uge.

Her ses turisten ridse en tekst i en af de ælgamle sten i Colosseum. Foto: Ryan Lutz/Ritzau Scanpix

Risikerer fængsel

En ung mand med skæg i en blå, blomstret skjorte kan på en video, der er slået op på sociale medier, ses ridse sit og sin kærestes navn i en indre væg i Colosseum lørdag.

Han har skrevet 'Ivan + Hayley 23' på væggen i det næsten 2000 år gamle romerske amfiteater.

Italiensk politi siger, at de har fået hjælp til at identificere parret med fotografiske beviser. Parrets navne har politiet ikke offentliggjort.

En kilde i politiet siger torsdag, at der er iværksat en formel efterforskning af manden. Parret nåede dog at forlade Italien, inden myndighederne fik fat i dem.

Han risikerer en bøde på 15.000 euro - svarende til omkring 111.000 kroner - og en fængselsstraf på op til fem år, hvis han bliver dømt i Italien.

- Denne handling er krænkende over for alle mennesker i verden, der værdsætter værdien af arkæologi, monumenter og historie, siger Italiens kulturminister, Gennaro Sangiuliano.

Colosseum er bygget i slutningen af det første århundrede. Det er det største amfiteater i verden, et romersk vartegn og en stor turistattraktion. Foto: Remo Casilli/Reuters

Sket før

I 2020 fandt en lignende hændelse sted, da en irsk turist blev anklaget for at have vandaliseret Colosseum.

Det skete, efter at sikkerhedspersonale havde taget ham i at ridse sine initialer ind i det gamle amfiteater og anmeldt ham til politiet, skriver CNN.

Nyhedsbureauet dpa skriver, at en russisk turist for nogle år tilbage blev idømt en bøde på 20.000 euro - knap 149.000 kroner - for en lignende handling.

Colosseum er bygget i slutningen af det første århundrede. Det er det største amfiteater i verden, et romersk vartegn og en stor turistattraktion.

I sin storhedstid dannede det ramme om gladiatorkampe og andre brutale begivenheder.