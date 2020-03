Italiens dødstal efter coronavirus stiger med 756

Italien melder søndag om 756 døde coronasmittede inden for det seneste døgn ifølge Reuters. Det er en del lavere end døgnet før.

I alt er 97.686 testet smittet. Det er en stigning på et døgn fra 92.472.

Tallene ser stadig meget alvorlige ud for Italien. På hospitalerne kæmpes der en hård kamp blandt læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale for at holde trit med de mange smittede og døende med Covid-19, der vælter ind.

Men et lille lyspunkt er, at dødstallet er faldet fra 889 døde lørdag til 756 søndag.