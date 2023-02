Jægere skyder rekordstor ulv i Sverige

En rekordstor ulv blev skudt for et par uger siden i Åre i Sverige.

Det skriver det svenske medie Östersunds-Posten.

Ulven havde en brystomkreds og en vægt, der ikke er set højere de seneste 46 år.

Ulven blev skudt som en del af indsatsen for at holde bestanden nede. Det blev besluttet, at ulven skulle skydes, efter at en ulv havde dræbt rensdyr i et område i Åre Kommune.

Alle ulve, der bliver skudt under licens- og beskyttelsesjagt, skal sendes til Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), som er en svensk myndighed, der har til opgave at være veterinærmedicinsk ekspert- og serviceorgan for både myndigheder og enkeltpersoner.

Når ulvene sendes til SVA, bliver de undersøgt og får taget forskellige prøver.

Da ulven kom til SVA, vejede den 56 kilo.

- Men efter koordinering med amtsstyrelsens personale kom det frem, at vægten umiddelbart efter aflivning var bestemt præcist med tre forskellige vægte, der alle viste 57,5 kilo, skriver Emma Höök, der er agronom og rovdyrbiolog ved instituttet i en udtalelse på SVA's hjemmeside.

Forskellen i vægten skyldes ifølge Emma Höök, at der er løbet meget blod ud af ulvens krop efter den første vejning.

- Den er meget stor og kraftig og den tungeste ulv, vi har noteret vægten på siden 1977. Den havde den største brystomkreds, vi har målt, men den var ikke den største i alle forskellige kropsmål, der noteres, siger hun.

Patolog Gustav Averhed har foretaget en obduktion på ulven på SVA. Han siger, at der ikke er noget bemærkelsesværdigt ved ulven ud over dens størrelse.

- Denne her ulv havde dræbt rensdyr, hvilket er grunden til, at der blev foretaget en jagt med henblik på at holde bestanden nede.

- I mavesækken kunne man se knap et halvt kilo rester af rensdyr, hvilket var ulvens sidste måltid, siger han.