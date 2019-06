Jagter pensionerede terrorister: Se de nye efterlysningsbilleder

Fortsat jagt på midaldrende trio, der mistænkes for at stå bag serie af voldelige røverier

De tyske myndigheder jagter fortsat tre tidligere Rote Armee Fraktion-terrorister, der mistænkes for at stå bag en række voldsomme røverier.

Indtil videre har jagten ikke båret frugt, og derfor offentliggjorde Kriminalpolitiet i delstaten Niedersachsen for nyligt nye billeder af de tre formodede røvere.

Konkret mistænkes den efterhånden aldrende trio for ti røverier og røveri-forsøg, der alle er udført efter samme mønster.

Enten har målet været pengetransporter på vej til store supermarkeder, eller også er man gået efter store supermarkeders kassebeholdninger, hvor maskerede røvere er trængt ind på kontoret, hvor pengene er blevet opbevaret.

Herefter har man holdt det tilstedeværende personale op og plyndret pengene.

Røverier- og røveriforsøg er udført med hurtig, kontant og kølig effektivitet.

Desuden mistænkes trioen for deltagelse ved to bombeattentater begået, mens terrorgruppen stadig var aktiv.

De tre mistænkte er 51-årige Burkhard Garweg, 65-årige Ernst-Volker Staub og 60-årige Daniela Klette. De to sidstnævnte menes at danne par.

Alle tre vurderes af de tyske myndigheder til at have været del af Rote Armee Fraktions tredje og sidste generation, hvis medlemmer er dem, som de tyske myndigheder ved mindst om.

Træningslejr skjult i skov: DDR rekrutterede mordere

Det var i januar 2016, at myndighederne meldte ud, at man havde fundet dna-spor, der pegede i retning af den nu efterlyste trio. Sporene havde man fundet på gerningsstedet ved et mislykket røveri rettet imod en pengetransport i den lille tyske by Diepholz, der ligger sydvest for Bremen.

Røveri-forsøget skete 6. juni 2015.

Det oprindelige dna fandt man på gerningsstedet for Rote Armee Fraktions sidste aktion, der var rettet imod et næsten færdigbygget fængsel i Weiterstadt.

Terrorgruppen opløste sig selv i 1998, og politiet vurderer, at trioen siden har fortsat et illegalt liv finansieret ved hjælp af røverier og hjælp fra en snæver kreds af sympatisører.

Og derfor skriver man også med store bogstaver på den seneste efterlysningsplakat: 'Det kan også være dine naboer.'

Siden myndighederne for nyligt offentliggjorde de nye billeder, har man modtaget godt 20 tips fra offentligheden, udtaler Matthias Eichler, talsmand for kriminalpolitiet i Niedersachsen til Bild.

Terrorgruppens tredje generation var aktiv mellem 1985 og 1993, og den menes at stå bag en række sprængstof-attentater samt ti drab på centrale embedsmænd og erhvervsfolk.





Burkhard Garweg. Foto: Polizei

Ernst-Volker Staub. Foto: Polizei

Daniela Klette, Foto: Polizei

Facts om Rote Armee Fraktion Terrorgruppen Rote Armee Fraktion blev grundlagt i 1970, og gruppens ubestridt mest kendte medlemmer var Andreas Baader, Gudrun Ensslin og Ulrike Meinhof. I årene, hvor gruppen var aktiv, gennemførtes en lang række bombeattentater, drab, gidselaffærer og bankrøverier. 34 personer blev dræbt af RAF. En stor del af de dræbte var politifolk, der blev skudt i forbindelse med konfrontationer eller anholdelsesforsøg. Mere end 230 blev kvæstet i større eller mindre grad. Flere lider stadig af traumer. Mindst 25 RAF-terrorister mistede livet som følge af selvmord, sultestrejker eller under konfrontationer med myndighederne. Samlet menes gruppens kerne at have udgjort mellem 60 og 80 personer i årene, hvor den var aktiv. Dertil kom en større gruppe støtter og sympatisører, der hjalp gruppens medlemmer i forskellig grad. Gruppens aktiviteter strakte sig til marts 1993, hvor gruppens sidste attentat fandt sted. Her udførte de et bombeattentat mod byggeriet af et nyt fængsel i Weiterstadt tæt på Frankfurt. Gruppen nedlagde sig selv i 1998.

