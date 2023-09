Jannis familie er fanget på ferieø: - Det mest skræmmende i mit liv

Ekstreme regnskyl har de seneste dage forvandlet den lille græske ø Skiathos fra ferieparadis til feriehelvede for både lokale og turister, der af myndighederne er beordret indenfor på grund af det voldsomme vejr.

Blandt dem er danske Janni Larsen, der er på ferie med sine forældre og niece.

- I går var situationen ekstrem, og vi blev mere og mere bekymrede. Vandstanden steg fra få centimeter til mere end en meter på kun få timer, og strømmen kom og gik, så vi forberedte os på en eventuel evakuering, fortæller Janni Larsen til Ekstra Bladet.

Det er stormen Daniel, der har hærget det vestlige og centrale Grækenland, som er årsag til det voldsomme vejr. På 24 timer kom der mellem 600 og 800 millimeter regn.

Det svarer til mere, end hvad der i gennemsnit falder af regn på et helt år i regionen.

Janni Larsen er fanget på den græske ø Skiathos. Privatfoto

I undtagelsestilstand

På grund af de voldsomme mængder regn har myndighederne erklæret undtagelsestilstand på øen.

Selvom der advares mod at gå udenfor, var familien fra Danmark på et tidspunkt nødt til at bevæge sig ud i vandmasserne for at finde et lille supermarked og købe vand og lidt mad.

Men turen var nær endt helt galt, fortæller Janni Larsen:

- Det er noget af det mest overvældende og skræmmende, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Vandet nåede os til knæene, og vi måtte kæmpe imod de ekstreme vandmasser, så jeg blev næsten skyllet væk flere gange og måtte gribes.

- Mine skinneben er dækket af blå mærker, efter at jeg blev ramt af store sten, plastik og grene, der er blevet trukket med ned af bjerget. Min fod blev revet til blods, fordi jeg ramte en stor sten.

Stranden med de mange små parasoller er ikke til at kende. Privatfoto

Ekstra Bladet kunne onsdag fortælle, at rejseselskabet Spies har haft 86 danske gæster på øen, som de seneste dage har ventet mellem aflyste flyafgange på at komme hjem til Danmark.

Janni Larsens familie skal først med et fly hjem til Danmark på lørdag, men stod det til dem, så de gerne, at de fik dansk jord under fødderne endnu tidligere.

- Det her har ikke været en situation, jeg ville ønske for nogen, og at blive tilbage i Danmark er helt klart at foretrække. Ingen er herre over vejret, og det er uden tvivl heller ikke en situation, rejseselskaber har lyst til at stå i. Skaderne er massive, og de lokale prøver at få styr på deres hjem og levebrød.

- Vi er bare glade for at det værste forhåbentlig er overstået, og vi alle har det godt.