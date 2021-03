Japan raser: Nordkorea truer freden

Nordkorea har torsdag affyret to ballistiske missiler ud over havet nær Japan.

Det oplyser den japanske premierminister, Yoshihide Suga.

Ifølge Japans regering fløj det ene missil omkring 450 kilometer, før det landede uden for landets eksklusive økonomiske zone, hvilket peger på, at der var tale om et kortrækkende missil.

Vild folkefest efter missiltest i Nordkorea

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tirsdag fejrede regiment i Nordkorea, at det vil opføre 50.000 nye lejligheder i hovedstaden ved at sprænge jorden væk på det sted, hvor det gigantiske byggeri skal foregå. Her deltog en glad Kim Jong-un. Foto: KCNA/Ritzau Scanpix

En eksklusiv økonomisk zone betegner det havområde, hvor en kyststat har eneret på at udnytte de naturressourcer, som er i havet, på havbunden og i undergrunden.

- Det er den første affyring i lige knap et år, og den udgør en trussel mod freden og stabiliteten i Japan og i regionen og krænker FN's resolutioner, siger premierminister Yoshihide Suga på et pressemøde ifølge tv-stationen NHK.

Missilaffyringen falder torsdag sammen med starten på den olympiske fakkels rejse til Tokyo, hvor der til sommer skal afholdes OL.

Tidligere torsdag oplyste Sydkoreas fælles stabschefer, at Nordkorea har affyret mindst to uidentificerede projektiler ud over havet fra Syd-Hamgyong-provinsen på den nordkoreanske østkyst.

Efterfølgende var der tirsdag inviteret til folkefest i den nordkoreanske hovedstad Pyongyang, hvor en veloplagt Kim Jong-un talte til de hundredtusinder af fremmødte, der også fik lidt aktion for pengene.