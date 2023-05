Japan vedtager ny atomkraft-lov

Japan har vedtaget en lov, der skal give mulighed for at bruge landets atomreaktorer i længere tid end 60 år.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det sker, mens landet forsøger at få gang i sektoren igen - blandt andet på grund af klimaet og udfordringer med energiforsyningen.

Den maksimale driftstid er under den nye lov i princippet stadig 60 år. Men reglerne giver mulighed for at modregne perioder, hvor reaktorer har været lukket ned.

Den japanske regering ønsker at 'sikre en stabil forsyning af elektricitet', skriver Japans økonomiministerium i en pressemeddelelse ifølge AFP.

Derudover skal 'kulstoffri elressourcer' fremmes.

Japan forsøger at få gang i atomsektoren igen, efter at den blev sat i bero som følge af Fukushima-ulykken i 2011, der skyldtes en dødelig tsunami.

De fleste af Japans atomreaktorer er stadig ude af drift i dag.

Men den seneste uro omkring globale energimarkeder har på ny åbnet debatten om emnet. Meningsmålinger viser også, at den japanske offentlighed begynder at se mindre kritisk på brugen af atomkraft.

Som led i forlængelsen af reaktorernes potentielle løbetid indføres også yderligere sikkerhedstiltag.

Selskaberne bag reaktorerne skal derudover have godkendelse fra myndigheder for at modregne de perioder, hvor reaktorerne ikke har været aktive.

Ifølge nyhedsbureauet dpa ønsker Japans regering at nå op på, at mellem 20 og 22 procent af strømforsyningen skal komme fra kernekraft inden 2030. Det kræver, at næsten 30 reaktorer igen tages i brug.

Indtil videre er 10 reaktorer i brug.

Nyhedsbureauet AP skrev i 2022, at mindre end 7 procent af Japans strøm kommer fra atomkraft.