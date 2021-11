Joe Biden agter at genopstille ved præsidentvalget i 2024

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har i sinde at genopstille til præsidentvalget i USA i 2024.

Det fortæller talskvinde for Det Hvide Hus, Jen Psaki, mandag.

Joe Biden fyldte 79 år lørdag og er den ældste person, der nogensinde har sat sig på USA's øverste politiske post.

Der har hidtil været spekulationer om, hvorvidt han vil stille op som præsident igen i 2024.

Han har dog tidligere sagt, at han regner med at gå efter en valgperiode nummer to sammen med vicepræsident Kamala Harris.

Biden har på det seneste oplevet et fald i meningsmålingerne. Det har fået nogle demokrater til at spekulere på, om han ikke går efter endnu en fireårig periode i Det Hvide Hus.

- Det gør han. Det er hans hensigt, siger Jen Psaki til journalister om bord på 'Air Force One' mandag.

Ringe opbakning

Demokraterne blev tidligere på måneden rystet, da partiet tabte guvernørvalget i delstaten Virginia til Republikanerne og samtidig kun vandt knebent i New Jersey.

Resultatet kan således give en forsmag på valget til Kongressen i 2022.

Der er desuden opstået spørgsmål omkring vicepræsident Kamala Harris' overlevelsesmulighed i 2024, hvis Biden beslutter sig for ikke at genopstille.

I en nylig meningsmåling fra USA Today og Suffolk University fik hun kun opbakning fra 28 procent af de adspurgte.

Historisk projekt

Omvendt sikrede Biden sig en sejr af de helt store, da han mandag i sidste uge endelig kunne sætte sin underskrift på en infrastrukturpakke på 1000 milliarder dollar svarende til knap 6500 milliarder danske kroner.

Infrastrukturpakken er et af Bidens største politiske projekter og har en historisk størrelse. Pengene skal blandt andet gå til nye veje, broer, dæmninger og bredbånd.

Vedtagelsen ses af iagttagere som en stor sejr for præsidenten. Han lovede under sidste års valgkamp at investere stort i at reparere USA's nedslidte infrastruktur og skabe arbejdspladser.