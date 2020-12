Joe Biden bliver vaccineret i næste uge

Nu går det for alvor stærkt med vaccinationen i USA.

Så stærkt, at selv USA's kommende præsident, 78-årige Joe Biden, ventes at få sin første dosis af en corona-vaccine i begyndelsen af næste uge.

Han planlægger endda at lade sig vaccinere offentligt.

Dødstal stiger: Nu uddeler man ligposer

Vil ikke forrest

Det oplyser medlemmer af Bidens overgangshold ifølge nyhedsbureauet Reuters og CNN onsdag.

- Jeg ønsker ikke at blive rykket frem i køen, men jeg ønsker at demonstrere over for den amerikanske befolkning, at den er sikker at tage, siger Joe Biden om vaccinationen ifølge CNN.

Samtidig oplyser Det Hvide Hus ifølge Reuters, at vicepræsident Mike Pence vil blive vaccineret fredag. Også dette vil ske offentligt.

Ifølge Reuters skal det medvirke til at øge amerikanernes tillid til vaccinen, at højtstående personer som Biden og Pence bliver vaccineret i tilstedeværelse af medier.

Flere meningsmålinger har indikeret, at omkring halvdelen af den amerikanske befolkning er delvist eller meget skeptiske over for at lade sig vaccinere.

Godkendt til nødbrug

Præsident Donald Trump vil ifølge pressechef i Det Hvide Hus Kayleigh McEnany blive vaccineret, når hans medicinske rådgivere finder, at tidspunktet er det rette.

USA's lægemiddelstyrelse, FDA, gav fredag grønt lys for nødbrug af en vaccine mod covid-19 udviklet af det amerikanske selskab Pfizer sammen med tyske Biontech.

Den første levering af doser er forbeholdt læger, sygeplejersker og andre ansatte på hospitaler, medarbejdere og beboere på plejehjem samt visse personer fra USA's regeringsapparat.

Mandag blev en sygeplejerske fra et hospital i New York City vaccineret som den første person i USA med den nye vaccine.

Inden udgangen af denne uge ventes USA at modtage yderligere 2,9 millioner doser af vaccinen, skriver Reuters. For at virke optimalt kræves to indsprøjtninger med vaccinen.

Over 307.000 amerikanere er døde af infektionssygdommen ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University, mens der har været næsten 17 millioner bekræftede smittetilfælde.