Joe Biden fordømmer russisk militæraktion i Donbass

USA's præsident, Joe Biden, fordømmer Ruslands 'uprovokerede og uretmæssige angreb på Ukraine' i en udtalelse på Det Hvide Hus' hjemmeside.

- Præsident Putin (Ruslands præsident, Vladimir Putin, red.) har valgt en overlagt krig, som vil medføre katastrofale tab af liv og menneskelige lidelser.

- Rusland er ene og alene ansvarlig for den død og ødelæggelse, som angrebet vil medføre, siger han i udtalelsen.

Vladimir Putin talte uventet natten til torsdag til nationen, hvor han oplyste, at han havde iværksat en militæraktion i den østukrainske region Donbass.

Donbass er hjemsted for to prorussiske selvudnævnte republikker, som Putin forleden annoncerede, at han anerkender som selvstændige.

Putin siger selv, at militæraktionen er selvforsvar mod ukrainske aggressioner. Den fortælling er dog gentagne gange blevet afvist af vestlige ledere som propaganda.

Efter meldingen fra Putin melder flere medier tidligt torsdag morgen dansk tid, at vidner har hørt eksplosioner flere steder i Ukraine - heriblandt i landets hovedstad, Kijev.

Joe Biden siger i udtalelsen, at USA og dets allierede vil møde Rusland på samlet og afgørende vis.

- Verden kommer til at stille Rusland til ansvar, siger han.

Han oplyser, at han i løbet af torsdag vil mødes med sine sikkerhedsrådgivere og desuden lederne fra de andre G7-lande.

Her vil det blive besluttet, hvilke konsekvenser angrebet på Ukraine skal have, skriver Biden.

- I aften beder Jill (førstedame Jill Biden, red.) og jeg for Ukraines modige og stolte befolkning, slutter han udtalelsen.