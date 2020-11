Joe Biden sætter navne på kommende ministerhold

En dag før ventet er navnene på Joe Bidens kommende ministerhold blevet offentliggjort.

Her er det kommet frem, at Biden vil nominere Antony Blinken som sin kommende udenrigsminister.

Det bekræfter hans overgangshold ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Antony Blinken overtager posten fra Mike Pompeo, der har spillet en central rolle i forhandlingerne med Nordkorea og handelskrigen med Kina.

Antony Blinken er diplomat til fingerspidserne. Foto: Ritzau Scanpix

Anthony Blinken har tidligere haft sin gang i Det Hvide Hus, da Barack Obama var præsident. Han arbejdede lige under Obamas nationale sikkerhedsrådgiver fra 2013 til 2015, og fra 2015 til Obamas anden embedsperiode udløb i januar 2017 var han viceudenrigsminister.

Blinken er uddannet jurist fra det prestigefyldte universitet Harvard. Han kom ind i den politiske verden i slutningen af 1980'erne, da han hjalp med at skaffe penge til Michael Dukakis' præsidentvalgkampagne.

Senere blev han en af præsident Bill Clintons taleskrivere i Det Hvide Hus.

Personer med kendskab til Blinkens ledelsesstil, siger, at han er en diplomat til fingerspidserne - eftertænksom og med rolig stemmeføring.

Kerry gør comeback

Den tidligere udenrigsminister John Kerry vil blive udpeget som Bidens særlige klimarepræsentant, ligesom han vil få plads i det nationale sikkerhedsråd, skriver nyhedsbureauet dpa.

76-årige Kerry var Demokraternes kandidat til præsidentvalget i 2004.

John Kerry besøgte København i 2016. Foto: Ritzau Scanpix

Joe Biden har på forhånd sagt, at han vil have et ministerhold, der afspejler forskellighederne i samfundet.

Som minister for indenlandsk sikkerhed vil Biden nominere Alejandro Mayorkas, mens han ønsker Jake Sullivan på posten som national sikkerhedsrådgiver.

Derudover er den mangeårige Linda Thomas-Greenfield udpeget til posten som FN-ambassadør.

Skal godkendes i Senatet

Alle positioner skal bekræftes ved afstemning i Senatet.

De personer, som en præsident nominerer til sin regering, skal godkendes af Senatet.

