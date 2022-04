Joe Biden vil fastholde mundbind i offentlig transport

Det er endnu ikke slut med at bære mundbind i offentlig transport i USA, hvis det står til præsident Joe Biden.

Hans regering har onsdag anket en dom, som erklærede mundbindskravet ulovligt.

Striden om mundbindskravet tog mandag en vending, da en domstol i delstaten Florida kaldte kravet ulovligt.

Dommer Kathryn Kimball Mizell vurderede, at USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) har overskredet sin bemyndigelse, da det anbefalede kravet.

Desuden vurderede hun, at CDC ikke har rådført sig ordentligt i offentligheden og ikke forklaret sine handlinger tilstrækkeligt.

Kravet har været i kraft siden februar 2021. Det stod til at vare frem til 18. april, men onsdag i sidste uge forlængede CDC det med 15 dage.

Begrundelsen var, at det var nødvendigt at holde øje med en påbegyndende stigning i antallet af tilfælde af coronasmitte.

Det amerikanske justitsministerium sagde kort efter dommen, at det påtænkte at anke den, hvis CDC fortsat ville anbefale at bære mundbind.

Og onsdag kunne CDC oplyse, at det havde bedt justitsministeriet om at anke dommen.