Joe Bidens pressetalskvinde er smittet med coronavirus

Talsperson for Det Hvide Hus Jen Psaki er søndag testet positiv for coronavirus.

Det oplyser hun i en udtalelse.

Psaki tilføjer, at hun sidst så præsident Joe Biden i tirsdags. Her sad de to udenfor mere end 1,8 meter fra hinanden, ligesom at de begge bar mundbind.

78-årige Biden blev testet negativ for virusset lørdag. Det oplyser en unavngiven person, der er bekendt med sagen.

42-årige Jen Psaki oplyser videre, at hun er vaccineret mod covid-19, og at hun oplever milde symptomer på sygdommen.

- Jeg offentliggør den positive test ud fra et princip om gennemsigtighed, udtaler Psaki.

Hun er den hidtil mest profilerede person i Joe Bidens administration, der vides at være blevet smittet med coronavirus, siden Biden tiltrådte i januar.

Blev hjemme

Jen Psaki valgte ikke at gøre Joe Biden selskab på hans tur til G20-topmøde i Rom og FN's klimatopmøde, COP26, i Glasgow i denne uge, fordi et medlem af hendes husstand havde testet positiv for virusset. Hun gik herefter i karantæne, oplyser hun.

Jen Psaki har været i karantæne siden onsdag. Hun testede efterfølgende negativ gentagne gange, før testen var positiv søndag.

Hun planlægger at vende tilbage til arbejdet efter en ti dage lang karantæneperiode og en negativ test.

Det Hvide Hus har kæmpet for at få pandemien under kontrol. Millioner af amerikanere nægter fortsat at blive vaccineret mod virusset.

Hyppig test

Jen Psaki oplyste tidligere i år, at Joe Biden, der er fuldt vaccineret, bliver testet hver anden uge. Det gør han på anmodning fra sin læge, Kevin O'Connor.

Biden har fået i alt tre stik med vaccinen fra Pfizer og BioNTech, herunder et booster-stik i september.

Det Hvide Hus afviser at oplyse antallet af covid-19-tilfælde blandt sit personale.

Bidens forgænger, Donald Trump, nedtonede alvoren af virusset i begyndelsen af pandemien. Han blev selv smittet med covid-19 i løbet af sin valgkampagne i 2020. Det samme gjorde flere af hans medarbejdere.