Johnson advarer om kommende flodbølge af omikron

Storbritannien er på vej til at blive ramt af en 'flodbølge' af omikrontilfælde. Den advarsel kommer søndag aften fra landets premierminister, Boris Johnson.

- Ingen skal have nogen tvivl: Der er en flodbølge af omikron på vej, siger han i en tale på britisk tv.

Johnson tilføjer ifølge nyhedsbureauet AFP, at regeringen nu håber at kunne give alle voksne briter et såkaldt boosterstik inden nytår. Det er omkring en måned tidligere end det mål, regeringen hidtil har haft.

Storbritannien har søndag hævet det såkaldte risikoniveau for coronavirus fra tre til fire.

Det skyldes, at virusset - og særligt den nyeste variant, omikron - breder sig hurtigt.

Det er sundhedsmyndigheder i både England, Skotland, Wales og Nordirland, som har anbefalet, at risikoniveauet hæves.

Der bliver dog ikke umiddelbart indført flere restriktioner.

I forvejen har Storbritannien regler om at holde afstand til andre. Myndighederne opfordrer også folk til at arbejde hjemme, og på steder som eksempelvis barer og restauranter skal der vises coronapas.

Sidste gang, at risikoniveauet var på fire, var i maj. Skalaen går fra et til fem.

Det er først, hvis udbruddet når op på risikoniveau fem, at der er risiko for, at sundhedsvæsnet bliver overbelastet af coronapatienter.

Søndag meddeler cheflægerne i England, Skotland, Wales og Nordirland efter et møde, at der er et stigende pres på sygehusene.

- Data om alvoren vil blive mere tydeligt i de kommende uger. Men vi ser allerede indlæggelser med omikron, og de ventes at stige hurtigt, lyder det fra dem efter mødet.

- Sundhedsvæsnet er på nuværende tidspunkt under pres, som især er forårsaget af andet end covid. Med en variant, der breder sig med øget smitsomhed og reduceret effekt af vacciner, vil vi sandsynligvis opleve det pres stige snart.

Susan Hopkins, der er chefrådgiver i den britiske sundhedsstyrelse, understreger dog ifølge BBC, at det endnu er uklart, om de patienter, som er indlagt med omikron, er indlagt på grund af virusset eller af andre årsager.

I London er indkøbsgaderne, som her Oxford Street, fyldt med mennesker - nogle med mundbind, mange uden. Sundhedseksperter forventer en ny bølge af corona med omikronvarianten som den dominerende. Foto: Niklas Halle''n/Ritzau Scanpix

Endnu har Storbritannien ikke registreret nogen døde med omikronvarianten. Men det er kun to uger siden, at varianten blev identificeret, og typisk er det først efter to uger, at man ser indlæggelser og dødsfald, påpeger Susan Hopkins.

Hun forventer en ny bølge af smitte. Men det er uvist, hvad det vil betyde for presset på hospitalerne.

- Der er en stor bølge på vej direkte mod os. Selv hvis vi ser bare halvt så alvorlige sygdomsforløb, som vi så med delta, står vi over for et meget stort antal indlæggelser og potentielle dødsfald, siger Hopkins til BBC.