Johnson overvejer nye tiltag for at bremse aggressiv mutation

Briterne kan godt forberede sig på nye restriktioner i kampen for at bremse en markant stigning i de daglige covid-19-smittetal.

Det siger premierminister Boris Johnson i et interview med BBC søndag.

Dog understreger han, at uddannelse vil forblive en prioritet og opfordrer derfor forældre til at sende deres børn i skole mandag, hvor juleferien er ovre.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at skolerne er sikre, og at uddannelse er en prioritet.

- Fordelene ved uddannelse er så store og overvældende, at vi vil holde vores unge på uddannelserne, tilføjer han.

De fleste skoler i England vil fra mandag være åbne for de yngste klassetrin.

Den nationale lærerforening National Education Union (NEU) har dog presset på for at holde skolerne lukkede i mindst to uger efter juleferien.

Det skyldes ikke mindst, at en særligt smitsom mutation af coronavirus, der har spredt sig i Storbritannien, har ramt mange børn og unge.

Formand for NEU Kevin Courtney understreger ifølge Sky News, at alle lærere har 'ret til at nægte at arbejde under vilkår, der udgør en fare for deres helbred'.

Mens Boris Johnson stadig mener, at det for de fleste forældre er sikkert at sende deres børn i skole mandag, afviser han ikke, at skolelukninger kan komme på tale senere.

Det meste af Storbritannien er allerede omfattet af det højeste kriseniveau - niveau 4, der udløser de strammeste restriktioner.

Boris Johnson siger dog i interviewet med BBC, at restriktionerne måske stadig ikke er nok til at få smittespredningen under kontrol.

Derfor advarer han briterne om, at restriktionerne formentlig vil blive strammet yderligere.

- Der er selvfølgelig en række strammere restriktioner, som vi må overveje. Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt spekulere i, hvad det kunne være, siger han.

Storbritannien har flere dage i denne uge registreret over 50.000 daglige smittetilfælde.