Jordskælv i Japan: Fare for tsunami

Et kraftigt jordskælv har onsdag ramt ved Japans nordøstlige kyst og ført til store strømsvigt og en advarsel om tsunami.

Det oplyser Japans Meteorologiske Institut.

Jordskælvet, der har en beregnet styrke på 7,3, har blandt andet ramt ved området omkring Fukushima. Det var her, at et atomkraftværk i 2011 blev ramt af et jordskælv og den efterfølgende tsunami.

Det medførte den største atomkatastrofe siden ulykken i Tjernobyl i 1986.

Onsdagens jordskælv har også udløst en advarsel om mulig tsunami - enorme bølger - langs den nordøstlige kyst i Japan.

Ifølge energiselskabet Tepco er 700.000 hjem blevet ramt af strømsvigt i hovedstaden Tokyo som følge af jordskælvet. Billeder fra nyhedsbureauet Reuters viser områder i Toyko henlagt i mørke.

På landsplan skal over to millioner hjem være uden strøm.

Der er ikke umiddelbart nogen meldinger om, at der er personer, der er kommet til skade efter onsdagens jordskælv.

Jordskælvet ramte klokken 23.36 lokal tid - 15.36 dansk tid. Det ramte ud for Fukushimas kyst i en dybde på omkring 60 kilometer.

På en japansk skala, der går fra 1 til 7, har onsdagens jordskælv en styrke på 6. Det er så stærkt, at mennesker kan have svært ved at stå oprejst.

Energiselskabet Tepco er onsdag ved at undersøge, om driften ved Fukushima-kraftværket er blevet påvirket af jordskælvet.

Det er næsten præcis 11 år siden, at Fukushima-ulykken indtraf den 11. marts 2011. Omkring 18.500 personer døde dengang.

Ifølge Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse, der overvåger jordskælv globalt, er jordskælvet det hidtil kraftigste på verdensplan i 2022.

Japan bliver relativt ofte ramt af kraftige jordskælv. Landets bygninger er derfor også designet, så de kan tåle store rystelser.