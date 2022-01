Jordskælv rammer det nordlige Grækenland

Et jordskælv, der er målt til 5,5 af USA's Geologiske Undersøgelse (USGS), har sent søndag aften ramt det nordlige Grækenland tæt under grænsen til Nordmakedonien.

Ifølge USGS lå det i en dybde på 13,7 kilometer.

Tysklands Center for Geovidenskab (GFZ) i Potsdam har målt det samme jordskælv til 5,8 i 10 kilometers dybde.

- Vi har ingen meldinger om tilskadekomne eller ødelæggelser, siger en repræsentant for redningstjenesten til nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge USGS ramte jordskælvet fem kilometer nord for Florina. Det der en by med knap 18.000 indbyggere.

Florina ligger i en skovklædt dal cirka 13 kilometer fra grænsen til Nordmakedonien.