Journalist frifundet: En sejr for retfærdigheden

Den filippinsk-amerikanske Nobelpris-modtager Maria Ressa og hendes online medie, Rappler, er blevet frifundet i en sag om skatteunddragelse.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Denne frifindelse er ikke kun for Rappler. Den er for enhver filippiner, der nogensinde er blevet uretfærdigt anklaget, siger Ressa efter dommen.

Den 59-årige journalist kalder det for en sejr for retfærdigheden og sandheden.

- I dag vinder fakta. Sandheden vinder, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den filippinske justitsministerium har udtalt, at det respekterer rettens afgørelse.

Maria Ressa fik i 2021 tildelt Nobels fredspris sammen med den russiske journalist Dmitrij Muratov. De modtog prisen for deres kamp for ytringsfrihed.

Maria Ressa har været med til at starte Rappler. Mediet er kendt for sin dybdegående rapportering om og hårde granskning af den tidligere filippinske præsident Rodrigo Duterte og hans blodige kamp mod narkotika, som har kostet tusindvis af mennesker livet.

Hun og mediet var anklaget for at have undgået at betale skat ved et obligationssalg i 2015 til udenlandske investorer. Det skriver AFP.

- Disse anklager var politisk motiverede.

- Vi var i stand til at bevise, at Rappler ikke er en skatteunddrager, siger Ressa.

Hun står dog stadig over for tre andre straffesager, inklusiv en dom, der er anket, og som kan betyde næsten syv års fængsel.

Ressa har kæmpet med en række regeringssager, der har vakt international bekymring om mediechikane i Filippinerne, som er et af Asiens farligste lande for journalister.

Sidste år rangerede Filippinerne nummer 147 ud af 180 lande i World Press Freedom Index ifølge Reuters.

Hos organisationen Committee to Protect Journalists rangerer Filippinerne på en syvendeplads i verden i et straffrihedsindeks fra 2021.

Indekset sporer dødsfald blandt personer, der arbejder i medierne, hvis drabsmænd går fri.

Filippinernes nuværende præsident, Ferdinand Marcos Jr., sagde i september, at han ikke ville blande sig i Ressas retssager.

Han henviste til magtadskillelsen mellem den udøvende og den dømmende magt, skriver AFP.