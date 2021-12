Julefrokost kan have givet omikron-smitterekord

En firmajulefrokost på en restaurant i Oslo kan blive det hidtil største tilfælde af smittede med omikronvarianten.

Det skriver NRK.

Op mod 60 personer er nemlig smittet med corona, og det er allerede nu slået fast, at der ikke er tale om deltavarianten.

- Der er nogle tydelige spor, der gør, at der er en stor sandsynlighed for, at det er omikron, siger Jorun Thaulow, der er medicinskfagligt ansvarlig i den lokale smitteopsporingsenhed, til mediet.

Hvis alle 60 viser sig at være smittet med omikronvarianten, vil det være det hidtil største smitteudbrug med varianten, der officielt er registret på verdensplan.

Hjemvendt fra Sydafrika

Mediet skriver, at der er tale om en gruppe ansatte fra virksomheden Scatec, der bygger, ejer og driver solenergianlæg.

Ifølge NRK havde en af de ansatte netop været i Sydafrika.

I en pressemeddelelse har virksomheden skrevet, at de havde haft regler forud for festen. Her skulle alle testes på forhånd og kun vaccinerede medarbejdere havde fået lov til at deltage.

Restauranten, som festen blev afholdt på, Louise Restaurant & Bar, har oplyst, at ingen ansatte indtil nu er testet positive.

I Norge er der fire mennesker, der indtil nu er testet positive med den nye variant. Herhjemme er syv bekræftet smittet med den.