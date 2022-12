Juletragedie: Kvinde dræbt i skyderi på fyldt pub

Britisk politi har sat gang i en drabsefterforskning, efter at en gerningsmand åbnede ild på en travl pub i den nordengelske by Liverpool.

Det skriver det britiske medie BBC.

Den lokale politiafdeling rykkede ud kort før midnat juleaften efter meldinger om et skyderi på den lokale pub Lighthouse Inn, som ligger i Wallasey-bydelen i Liverpool.

Herfra blev tre mænd og en kvinde bragt på hospitalet. De var alle blevet ramt af skud.

Fuld hus

Kvinden er afgået ved døden. Tilstanden på de tre mænd kendes ikke.

Chefefterforsker fra den lokale politiafdeling Dave McCaughrean siger ifølge BBC, at skyderiet skete på 'en travl beværtning fyldt med unge mennesker'.

Gerningsmanden er fortsat på fri fod.

- Vi mener, at gerningsmanden forlod pubben i en mørk bil - muligvis en mørk Mercedes - umiddelbart efter skyderiet, siger McCaughrean.

Annonce:

Politiet oplyser desuden, at flere mennesker er kommet til skade under skyderiet - ud over dem, som blev kørt på hospitalet.

- Efterforskningen er stadig på et tidligt stadie, og vi forstår, at det her i sandhed er en chokerende og forfærdelig hændelse, som er sket lige før jul, siger McCaughrean.

Jul om morgenen

I Storbritannien fejrer de fleste jul om morgenen den 25. december. Der er tradition for at tage på pub aftenen inden, den 24. december, hvor de fleste danskere fejrer jul.

- Vi har en række betjente til stede i Wallasey, som gennemfører grundige afhøringer for at forstå, præcist hvad der er foregået, så vi kan skride til handling, siger McCaughrean.

- En kvinde har på tragisk vis mistet livet her i julen, mens adskillige er på hospitalet, og vores tanker og kondolencer sendes til offerets familie.

Motivet til skyderiet er endnu ukendt.