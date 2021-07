Wikileaks-stifteren Julian Assange har fået frataget sit ecuadorianske statsborgerskab. Det skriver den ecuadorianske avis El Comercio ifølge nyhedsbureauet dpa. Årsagen er angiveligt, at der blev begået en række administrative fejl, da Assange fik statsborgerskabet i 2017.

Assange sidder i øjeblikket fængslet i London. USA ønsker at få ham udleveret og retsforfølge ham for at lække fortrolige dokumenter.

Opdateres