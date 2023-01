Kæmpe demonstrationer mod Paludan

Mange tusinde mennesker demonstrerer i Pakistan, Irak og Afghanistan efter fredagsbønnen mod Rasmus Paludans afbrænding af koraner i Sverige og Danmark.

Der er også meldinger om store demonstrationer i Iran og Bangladesh.

Det rapporterer nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Blasfemisk behandling af muslimernes hellige bog opflammer traditionelt mange muslimer i Pakistan.

Mindst 5000 mennesker går i optog gennem gaderne i Lahore, der er landets næststørste by.

- Koranen står skrevet i vore hjerter, lyder det fra deltagerne, der er blevet opfordret til at vise deres vrede af det radikale parti Tehreek-e-Labbaik.

I Karachi har der samlet sig cirka 1000 mennesker.

I begge byer bliver der afbrændt svenske flag.

Rasmus Paludan afbrændte i lørdags en koran foran den tyrkiske ambassade i Stockholm, og det er blevet mødt med stor vrede af Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Fredag var Paludan igen i gang. Det foregår i København, hvor han har svoret, at han vil afbrænde tre koraner. Det er blevet mødt med en protest af den tyrkiske regering til den danske regering.

En talsmand for den afghanske provins Badakshans guvernør siger, at tusindvis af mennesker har samlet sig efter fredagsbønnen for at give udtryk for deres vrede.

- De råber død over Sverige, USA og FN, siger han.

Der er også brudt demonstrationer ud i Irak, skriver AFP. I Indonesien, der har den største andel af muslimer i noget land, har regeringen bedt den svenske ambassadør om at møde op i udenrigsministeriet.

Egypten har opfodret til en boykot af svenske varer. Det gælder tilsyneladende også danske varer, selv om AFP skriver, at det handler om 'Dutch products'.

Det er en klassisk fejl, som også medier begår engang imellem, at forveksle 'Danish' og 'Dutch'.