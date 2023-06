Kæmpe eftersøgning: To danskere forsvundet

Norske og svenske myndigheder har iværksat redningsaktioner for at finde to danske vandrere, der skulle fra Abisko i Sverige til Narvik i Norge mellem torsdag og søndag.

Da de ikke er dukket op i Narvik til aftalt tid søndag, er myndighederne begyndt at lede af dem. Men de har ikke haft held med at finde de to danskere.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Der er tale om to søskende - en mand i begyndelsen af 30'erne og en kvinde i slutningen af 20'erne, skriver NTB. De beskrives som værende godt udstyret til deres tur, da de tog afsted fra Abisko.

Operationsleder ved politiet i Nordland Lars Halvorsen fortæller den norske avis VG, at de pårørende til de to danskere er informeret.

- Ingen har haft kontakt med dem siden torsdag. Men det er ikke uventet, for de gik ind i et stort område uden dækning, siger han til VG.

- Hovedteorien er, at det er dårlig vejr, vådt og koldt og derfor tungt at komme frem. Forhåbentlig har de søgt ophold i en eller anden hytte.