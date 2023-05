Kæmpe forvirring: Zelenskyj irettesat af talsmand

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj sagde på et G7-pressemøde i Hiroshima søndag, at han ikke tror, Bakhmut er under ukrainsk kontrol længere. Efterfølgende har en talsmand rettet ham

Der er opstået forvirring i kølvandet på en udtalelse om slaget om Bakhmut fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Angiveligt tror Zelenskyj ikke længere, at byen i det østlige Ukraine er på ukrainske hænder.

Det sagde han på et pressemøde i forbindelse med G7-topmødet i Japan, skriver Reuters.

- Jeg tror det ikke, svarede han, da han blev spurgt, om byen stadig er under Kyivs kontrol.

- Fra i dag er Bakhmut kun i vores hjerter, sagde Zelenskyj.

Men ifølge en talsperson for præsidenten Sergii Nykyforov var det ikke den del af spørgsmålet, Zelenskyj svarede på.

Det skriver Sergii Nykyforov i et opslag på Facebook ifølge Reuters.

Journalisten stillede nemlig spørgsmålet i to dele. Først spurgte vedkommende, om Bakhmut stadig var under Ukraines kontrol. Herefter tilføjede journalisten, at russerne hævder at have erobret byen.

Svaret skal derfor ifølge Sergii Nykyforov tolkes som en afvisning af, at Rusland har erobret Bakhmut.

Før krigen havde byen mellem 70.000 og 80.000 indbyggere. Men i dag er der 'intet tilbage', siger den ukrainske præsident.

Lørdag eftermiddag sagde lederen af den private russiske hær Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, at hans soldater havde fuld kontrol over byen.

Wagner-gruppen kæmper på Ruslands side i krigen.

Ukraines militær afviste påstanden kort efter meldingen.

Bakhmut har været centrum for nogle af de blodigste slag i krigen mellem Rusland og Ukraine.

Prigozjin har i løbet af den seneste tid fremlagt forskellige påstande om status i Bakhmut.

I begyndelsen af maj sagde han, at Wagner-gruppen ville forlade byen den 10. maj, fordi gruppen manglede ammunition.

Et par dage senere lød det så, at Wagner-gruppen havde fået stillet både våben og ammunition i udsigt - og derfor kunne fortsætte sine kampe.

I løbet af den seneste uge har der været meldinger om, at ukrainske soldater gjorde fremskridt i byen.

Blandt andet sagde det britiske forsvarsministerium onsdag, at ukrainske styrker over de fire forgående dage havde gjort taktiske fremskridt og stabiliseret flankerne omkring Bakhmut.

Bakhmut anses ifølge AFP ikke for at have stor militærtaktisk værdi. Men kampen om byen har fået stor symbolsk værdi for begge parter.