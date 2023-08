Kæmpe kaos i Irland: Hundredvis i kø til 'gratis' penge

Bank of Ireland er havnet i store it-problemer, der gør, at dens kunder kan hæve penge, selvom de ikke har penge på kontoen

Mange har formentlig prøvet at stikke dankortet i hæveautomaten og krydse fingre for, at der stadig er penge på kontoen. Og draget et lettelsens suk, når kortet kom retur - med penge.

I Irland betyder et kæmpe it-nedbrud, at kunder hos Bank of Ireland i disse timer ikke behøver bekymre sig om netop dét problem.

Nedbruddet gør det nemlig muligt for kunderne at få udbetalt op til 500 euro, selvom kontoen er tom.

Det skriver den irske avis Independent.

For selvom kunderne ikke har penge på kontoen, har de mulighed for at overføre 500 euro til en ekstern Revolut-konto og derefter gå ned til en af bankens automater og få ubetalt pengene.

Det bekræfter Bank of Ireland i en meddelelse på X, tidligere kendt som Twitter.

Annonce:

Styrtede ud i butikker

Problemet skabte sent tirsdag aften og natten til onsdag kæmpe køer foran hæveautomater over hele Irland, fordi borgere fejlagtigt troede, at de pludselig havde adgang til 'gratis' penge, skriver avisen.

I videoer, som bankkunderne har delt på sociale medier, fortæller de, at de er stormet ned i elektronikbutikker før lukketid for at købe store fladskærmstv og andet udstyr for pengene.

Kunder fortæller desuden til Independent, at de har haft mulighed for at hæve op til 1000 euro, men overfor Independent forklarer banken, at der – trods alt – er en begrænsning på 500 euro.

Bank of Ireland understreger samtidig, at alle penge, der vil blive hævet eller overført, skal betales tilbage.

’Vi vil gerne minde kunder om, at hvis de overfører eller hæver penge, der giver dem overtræk på kontoen, vil pengene blive debiteret og skal betales tilbage’, lyder det i meddelelsen.

Det er endnu ikke lykkedes banken at finde frem til fejlen, eller hvordan den er opstået.