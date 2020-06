Kæmpe kødannelse ved grænsen

Der er på nuværende tidspunkt cirka 800 meter lang bilkø ved Frøslev i Sønderjylland ved den dansk-tyske landegrænse. Køen gælder kun i en retning mod Danmark.

Ventetiden er op imod 30 minutter, fortæller Syd- og Sønderjyllands Politis kommunikationsmedarbejder Mads Dollerup.

- Vi råder folk til at benytte de andre grænseovergangene i Kruså, Padborg og Sæd, hvis man vil hurtigere frem.

Han oplyser ydermere, at Padbord-grænseovergangen er åbent frem til klokken 23, og der endnu ikke er meldt om kø.

Tyske statsborgere skal have et anerkendelsesværdigt formål for at komme ind i Danmark. Men det ændrer sig netop omkring midnat, hvor tyske turister kan rejse ind i landet.

En række tyske statsborgere har i løbet af lørdag forgæves forsøgt at køre ind i Danmark, selv om reglerne for indrejse fra Tyskland til Danmark først lempes natten til mandag, melder Syd- og Sønderjyllands Politi om.