Kæmpe nedbrud: Adskillige hjemmesider er nede

Adskillige globale mediers hjemmesider er nede, inklusive blandt andre den britiske regerings hjemmeside.

Det oplyser det franske nyhedsbureau AFP tirsdag.

Reuters skriver, at nedbruddet omfatter Financial Times, The New York Times og Bloomberg News. Også andre sider som eksempelvis Reddit, Twitter, Twitch, HBO og Amazon ser ud til at opleve nedbrud.

Danske TV 2's hjemmeside er ligeledes nede, men det vides ikke, om der nogen sammenhæng. TV 2 er ved at danne sig et overblik over situationen, meddeler de.

Ifølge hjemmesiden Downdetector, som registrerer nedbrud på hjemmesider, kan årsagen potentielt findes hos den amerikanske sky-lagringstjeneste Fastly.

– Vi undersøger for øjeblikket en mulig indvirkning på vores tjenesters ydelse, skrev dets statusside omkring klokken 12. De oplyser nu, at årsagen til nedbruddet er identificeret, og at fejlen er ved at blive udbedret.

Sådan ser det ud, når man forsøger at tilgå TV 2's hjemmeside. Skærmbillede

Opdateres ...