Kæmpe politisk krise i Italien

En politisk krise er under opsejling i Italien, efter at det lille parti Italia Viva onsdag har trukket sig fra koalitionsregeringen.

Uden partiet har regeringskoalitionen under ledelse af premierminister Giuseppe Conte ikke længere et flertal i Senatet, der er det øverste kammer i parlamentet.

Lederen af Italia Viva, ekspremierminister Matteo Renzi, og Conte har de seneste uger været på kant med hinanden på grund af uenighed om, hvordan Italien skal bruge over 200 milliarder euro i coronakrisehjælp fra EU.

Conte har planer om at lade økonomiske eksperter stå for fordelingen af pengene, mens Renzi mener, at den opgave hører hjemme i parlamentet.

Kritikere beskyldte Matteo Renzi for simpelthen at stræbe efter mere magt og indflydelse til sit parti, der i meningsmålinger står til bare tre procent.

Samtidig mente de, at beslutningen om at trække sig fra koalitionen kommer på et kritisk tidspunkt på grund af coronapandemien.

Men det afviste Renzi.

- Enten har vi altid demokrati, eller også har vi ikke, sagde han på et pressemøde i Rom.

Renzi tilføjede, at hans parti fortsat vil støtte regeringens bestræbelser på at bremse smittespredning.

Virusudbruddet har kostet over 80.000 personer i Italien livet og udløst en dyb økonomisk recession.

På et regeringsmøde onsdag aften udtrykte premierminister Conte skuffelse over Renzis beslutning og konstaterede, at Italien nu er havnet i en politisk krise, samtidig med at landet står midt i en pandemi.

Sundhedsminister Roberto Speranza opfordrede tidligere onsdag, og før Italia Viva forlod regeringen, indtrængende partierne om at fortsætte samarbejdet.

- Lad os holde interne stridigheder og reelle eller imaginære spændinger adskilt fra italienernes sundhedstilstand. Det vil virkelig være en utilgivelig fejl at blive distraheret eller sætte tempoet ned nær mållinjen, sagde han med reference til kampen mod pandemien.

Italiens præsident, Sergio Mattarella, har tidligere sagt, at han foretrækker at udskrive et nyvalg fremfor at tage chancen med en ny koalitionsregering med begrænset støtte i parlamentet.