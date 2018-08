Kaj Ole forsvundet i Polen: - Vi er meget bekymrede for far

Kaj Ole Hansen er som sunket i jorden.

Den 63-årige, bornholmske chauffør rejste alene til Polen for at holde ferie midt i juli. Men den ellers ret meddelsomme dansker gav senest livstegn fra sig 29. juli, da han forlod et lille hotel i den nordpolske by Reda i forbindelse med sin rundrejse.

På sin Facebook-profil skrev han, at han ville cykle alene til den nærliggende Labyrint Park.

Kaj Ole Hansen forlod sit hotel i Reda med en lejet cykel, et Smart-watch, en mobiltelefon og nøglerne til sit værelse. Men han har ikke været kontaktbar og er tilsyneladende aldrig vendt tilbage.

På familiens og Bornholms Politis opfordring, har de lokale myndigheder derfor sat en officiel eftersøgning i værk.

- Vi får ikke så meget at vide. Men vi er meget bekymrede for far. Det er desværre vores mavefornemmelse, at han har været ude for en alvorlig ulykke, siger en af den forsvundne danskers sønner, Steffen Hansen.

Stikker ikke af på den måde

Familien frygter, at faren er i en hjælpeløs tilstand eller ligger død i et øde område.

Steffen Hansen fortæller, at hans far har et svagt hjerte, og han skulle i går have været på Rigshospitalet til en nærmere undersøgelse af sin halskranspulsåre.

På sin læges anbefaling valgte han derfor at passe på sig selv og især transportere sig omkring i Polen med bus og tog.

Steffen Hansen har sammen med den efterlyste mands to andre voksne børn anmodet om offentlighedens hjælp på Facebook. Opslaget har foreløbig kastet 960 kommentarer og 7700 delinger af sig.

Bornholms Politi slog først alarm, da åbne færge-returbillet udløb for nogle dage siden. Men Steffen Hansen har længe frygtet det værste.

- Far er ikke typen, der ville stikke af på den måde. Der er også det, at han lige havde købt sig en ny motorsav, som han glædede sig meget til at prøve af sammen med mig, siger Steffen Hansen.

Passioneret friluftsmenneske

Kaj Ole Hansen er fraskilt og lever alene. Sønnen beskriver ham som 'noget af en enspænder', der ikke ville tage på eventyr sammen med fremmede. Han er kendt som et passioneret friluftsmenneske, som holder meget af at cykle.

- Vi løber ikke hinanden på dørene, men han plejer at holde kontakt, og han lagde flere opslag på Facebook under sin rejse, siger Steffen Hansen.

Folk med polske forbindelser og viden om Kaj Ole Hansens færden kan henvende sig til Bornholms Politi.

- Vi har overgivet sagen til udenrigsministeriet og det lokale politi i Polen. Men vi samler selvfølgelig trådene, siger Kim Pedersen, vagtchef i Bornholms Politi.

De polske medier har også omtalt den mystiske forsvindingssag, men det har ikke kastet brugbare henvendelser af sig.