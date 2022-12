Kamel vinder skønhedskonkurrence i Qatar

Nazaa'a har det sort på hvidt: Hun er den skønneste kamel i hele ørkenstaten Qatar.

For mens en række lande kæmper om at vinde i VM i fodbold i Qatar, har Nazaa'a vundet en traditionsrig skønhedskonkurrence for kameler.

Førstepladsen udløste en pengepræmie på 388.000 til Nazaa'as ejere.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge nyhedsbureauet har skønhedskonkurrencen denne gang til opgave at skabe opmærksomhed omkring Qatars traditioner hos de mange fodboldfans, som for tiden befinder sig i Qatar for at se VM i fodbold.

Nazaa'as ejer, Jassim al Kuwari, fortæller nyhedsbureauet, at kamelskønhedskonkurrencerne er en gammel tradition.

- Det her er vores kultur. Det stammer fra gammel tid, fra vores fædre og bedstefædre.

- I dag er det en konkurrence, en skønhedskonkurrence. Vi holder af disse kameler. Vi giver dem navne. De er som familie, siger al Kuwari.

Mens fodbolddommere i hovedstaden, Doha, cirka 25 kilometer fra skønhedskonkurrencen gør deres for at forhindre snyd i fodbold-VM, har skønhedskonkurrencen ansat personale for at forhindre urent trav.

En læge er konstant til stede for at sikre, at kamelerne ikke bliver injiceret med Botox for at gøre dem smukkere. Sidste år måtte en kamelskønhedskonkurrence i Saudi-Arabien diskvalificere dusinvis af kameler, fordi de havde fået kosmetiske behandlinger.

Hovedkonkurrencen er skønhedskonkurrencen for racerene hunkameler. Deltagerne træder ud foran tribunerne med fans, der hujer af deres favorit. Der er også en malkekonkurrence med en præmie til den kamel, der kan producere mest mælk.

Førstepræmien i skønhedskonkurrencen er 388.000 kroner, eller cirka 200.000 qatarske riyal. Førstepræmien i malkekonkurrencen er 15.000 riyal, som svarer til godt 29.000 danske kroner.