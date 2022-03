Kameramand fra Fox News dræbt

Kugleregn mod journalister i Ukraine.

Fotojournalisten Pierre Zakrzewski fra det amerikanske medie Fox News meldes dræbt.

Mandag blev han ramt af skud, mens han sad i en bil sammen med reporteren Benjamin Hall, der fortsat er indlagt efter angrebet.

Fox News annoncerede angrebet og Halls skade mandag og sagde, at reporteren blev såret under nyhedsproduktion uden for Kiev i Ukraine.

- Pierre var en krigszonefotograf, der dækkede næsten alle internationale historier for Fox News fra Irak til Afghanistan til Syrien under sin lange periode hos os. Hans passion og talent som journalist var uovertruffen, skriver Fox-kollega John Roberts på Twitter.

Zakrzewski og Hall var begge bosiddende i London, mens de arbejdede som korrespondenter for det amerikanske medie.

Anton Gerashchenko, en rådgiver for Ukraines indenrigsminister, skrev mandag på Telegram, at journalisterne sandsynligvis blev dræbt af motérgranater eller artilleriild fra russiske styrker på vej mod byen Irpin, der ligger20 kilometer nordvest for Kiev.

Drabet af Pierre Zakrzewski kommer kun et døgn efter nyheden om den tidligere New York Times-journalist, Brent Renaud, var blevet dræbt efter at være blevet skudt i sin bil.

Opdateres...