Kampe mellem regeringsstyrker og oprørere dræber 111 i Yemen

Mindst 111 personer er blevet dræbt under kampe mellem oprørere og regeringsstyrker i Marib i Yemen på tre dage.

Det er sket i kølvandet på en fornyet offensiv fra houthi-oprørere.

Det oplyser regeringsvenlige kilder.

Houthi-oprørerne har siden februar skruet op for deres indsats for at erobre kontrollen over Marib. Marib er en af regeringens sidste højborge i den nordlige del af landet.

Kampe i området har siden kostet hundredvis af styrker fra begge sider livet.

Mellem torsdag og søndag er 29 regeringsstøtter dræbt under kampene. Og mindst 82 oprørere er dræbt i samme periode. Det oplyser tre regeringsvenlige kilder. Oprørerne har ikke bekræftet dødstallene.

Borgerkrigen i Yemen står mellem Yemens regering og houthi-oprørerne. Den kaldes af FN for 'verdens værste humanitære katastrofe'.

Krigen anses i høj grad som en kamp om magten på Den Arabiske Halvø mellem fjenderne Saudi-Arabien og Iran.

Houthi-oprørerne er støttet af Iran, mens den yemenitiske regering bliver støttet af en saudiarabisk-ledet koalition.

Ifølge regeringskilder har houthierne siden torsdag iværksat massive angreb fra både nord, syd og vest. Men de er ikke lykkedes med at nedbryde regeringsstyrkernes forsvar, som har luftstøtte fra den saudiarabisk-ledede koalition.

Hvis houthierne får kontrol over den olierige region Marib, vil det styrke deres position i forhandlinger om fred. Kampene i området rejser frygt for, at den humanitære katastrofe forværres, fordi mange yemenitter er nødt til at flygte fra kampene til andre steder i landet.

Borgerkrigen i Yemen har kostet titusindvis af mennesker livet. Derudover har krigen medført, at omkring 80 procent af yemenitterne er afhængige af nødhjælp. Samtidig er millioner af borgere i landet fordrevet som følge af krigen.