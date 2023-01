Kan være den største nogensinde

Man skal næsten være glad for padder, hvis man skal arbejde som skovfoged i en af de mange nationalparker i den nordøstaustralske delstat Queensland.

I hvert fald hvis man hedder Kylee Gray.

Skovfogeden gjorde nemlig noget af et fund, da hun i sidste uge pludselig måtte stoppe bilen for at lade en slange passere vejen foran sig. Da hun steg ud af bilen, så hun en helt usandsynligt stor stoktudse.

- Jeg satte mig på hug og tog fat i den, og jeg kunne ikke fatte, hvor stor og tung den var, fortæller Kylee Gray i en pressemeddelelse på hjemmesiden for Queenslands naturstyrelse.

- Vi kaldte den Toadzilla (reference til monsterfilmen Godzilla, red.) og lagde den i en kasse, så vi kunne fjerne den fra vildmarken, fortæller hun.

Det ligner umiddelbart, at Gray har fundet den største tudse nogensinde. Den rekord har hidtil tilhørt Prinsen - en 2,65 kilo tung tudse ejet af en svensker fra Åkers Styckebruk cirka 50 kilometer vest for Stockholm.

- Vi tror, der er tale om en hun, da hunstoktudser vokser sig større end hanner. Da vi kom tilbage til vores base, vejede vi hende til 2,7 kilo, hvilket kan være en ny rekord, siger Kylee Gray.

Normalvægt for et nyfødt barn er mellem 2,5 og 4 kilo.

- Stoktudser æder alt, hvad de har plads til i munden. Det er blandt andet insekter, reptiler og små pattedyr, siger Kylee Gray.

Hun kan ikke vide sig sikker på, hvor gammel tudsen er, men ifølge hende kan stoktudser blive op til 15 år gamle uden for fangenskab.

- Så denne her har nok været her i lang tid. Vi er glade for at have fået hende ud af nationalparken, siger hun.

- Queensland-museet er interesseret i at tage imod hende, fordi hun måske er den største nogensinde.

Stoktudser blev introduceret i Queensland i 1935 for at slå sukkerrørbillen ned. I 1999 blev stoktudsen anerkendt som en trussel mod biodiversiteten. Den kan desuden været dødeligt giftig for dyr, som jager den.

Faktisk har den ført til lokal uddøen for nogle af de arter, som jager den. I Queensland jages den af blandt andet krokodiller, slanger og goannafirben.