Kaos venter: Vi når det ikke i tide

Det ser sort ud for en handelsaftale mellem Storbritannien og EU.

Tiden er nemlig ved at løbe ud for at få en brexit-handelsaftale på plads i år.

Selv om repræsentanter for EU og Storbritannien fortsatte maratonforhandlingerne i Bruxelles i weekenden, nåede de ikke til enighed.

Dramatisk middag: - Vi havde en livlig diskussion

Ingen aftale inden nytår

Briterne træder til nytår ud af det fælles indre marked, hvis man ikke lander en aftale. Men det når man ikke i tide, erkender lederen af EU-Parlamentets brexit-udvalg, David McAllister, søndag aften.

'Der er fortsat ikke klarhed over, om der kommer en aftale for det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU', skriver David McAllister søndag aften på Twitter.

'Vi har netop erfaret, at der ikke kommer en aftale i dag. Derfor vil EU-Parlamentet ikke være i stand til at godkende en aftale i år', fortsætter han.

Frister overskredet

EU-Parlamentet meddelte i sidste uge, at en aftale skal falde på plads senest søndag ved midnat, hvis parlamentet skal nå at godkende den ved en ekstraordinær samling.

Flere frister er blevet overskredet i de langvarige og komplekse forhandlinger.

På trods fortsat stor afstand mellem parterne fortsætter forhandlingerne mandag.

- Vi vil fortsat undersøge alle veje hen mod en aftale, der er i tråd med de grundlæggende principper, vi bragte ind i forhandlingerne, siger en højtstående britisk regeringskilde til nyhedsbureauet dpa.

Frygter brexit-kaos: Kofod indkalder til pressemøde

Kaos venter

En af de store knaster er fortsat spørgsmålet om adgang til britisk fiskefarvand.

De seneste dages forhandlinger har ifølge nyhedsbureauet TT handlet om, hvor mange år der skal bruges på at indfase nye regler for fiskeri.

Storbritannien forlod formelt EU den 31. januar. Nu forhandler landet med EU om, hvilke regler der skal gælde fra 1. januar for handel, fiskeri og andre samarbejder, når overgangsperioden udløber.

Uden en handeslaftale fryger mange, at de kaotiske scener, som har hersket ved den britiske tunnel, hvor virksomheder desperat holder i kø for at få deres varer ind i Storbritannien, vil fortsætte.

Brexit-kaos: Honda kan ikke fortsætte produktion