Kardiolog anholdt: Mistænkt for to drab

En kardiolog fra Tysklands største hospital, Charité-hospitalet i Berlin, er blevet anholdt og mistænkes for at have dræbt to patienter.

Det oplyser anklagere og politiet i Berlin mandag i en udtalelse.

Den 55-årige hjertelæge blev suspenderet fra hospitalet i august sidste år.

Han mistænkes for bevidst at have givet for høje doser af et bedøvende middel til to alvorligt syge patienter, der efterfølgende døde.

Det fremgår mandag ikke, hvad den 55-årige læges motiv skal have været.

Sagen er blevet efterforsket siden lægens bortvisning sidste år.

En anholdelse har dog været afhængig af en lægerapport, der viser, at den høje mængde bedøvende middel, som blev givet, ikke kunne forsvares fra et lægeligt synspunkt.

Der har i alt været fire mistænkelige dødsfald knyttet til lægen.

Kun i to af tilfældene mener anklagerne at have beviser for, at den høje mængde givne medicin ikke kunne retfærdiggøres.

Kardiologen skal møde i retten i Berlin senere mandag.

Der har tidligere været historier om ansatte på hospitaler, der har været mistænkt eller er blevet dømt for at dræbe patienter.

I Danmark er det bedst kendte tilfælde sagen om sygeplejersken Christina Aistrup Hansen.

Hun blev i 2017 idømt 12 års fængsel for fire drabsforsøg mod patienter på sygehuset i Nykøbing Falster.

I Tyskland i 2018 tilstod en dengang 41-årig læge at have dræbt 100 patienter. Det reelle antal ofre menes at være endnu højere.

Lægen, Niels Högel, forklarede, at han kunne finde på at sprøjte medicin ind i patienter, når han ikke havde noget at lave på sine vagter. Også selv om det var farligt og nogle gange dødbringende.

Når der blev slået alarm, hastede personalet til patienten, og Högel forsøgte at redde livet for patienten.